Gonçalo Inácio, l'agente Nicolato sicuro: "È da Amorim, può diventare centrale". Ecco la cifra

Continua il mercato del Milan: i rossoneri hanno ancora bisogno di rinforzi per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Tra questi c'è anche il difensore centrale: un nome che viene accostato ai rossoneri da inizio mercato è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

"Inacio è da Amorim, può diventare centrale e anche come leader dello spogliatoio. 40 milioni di euro è il prezzo giusto, bisogna capire se lo Sporting lo cede".

, agente Fifa ed esperto di calcio portoghese, è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, parlando anche del possibile interesse del Milan per il portoghese. Ecco i dettagli:

Gonçalo Inácio è un difensore perfetto per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim visto che sa impostare dal basso, come chiesto dall'allenatore portoghese e visto che hanno già lavorato (e bene) insieme allo Sporting.

Le uscite in difesa: i nodi Odogu e Fikayo Tomori

Sicuramente dovrà uscire un calciatore nel reparto prima di vedere un altro arrivo (considerando anche l'arrivo di Diawara): Odogu dovrebbe partire in prestito per giocare con continuità e crescere.

Fikayo Tomori potrebbe essere ceduto a titolo definitivo: sul difensore inglese ci potrebbe essere l'interesse della Premier League e non ha proprio giocato nell'ultima amichevole contro il Chelsea. Questo potrebbe essere un segnale di mercato. In caso di uscita dell'ex Blue (dal quale il Milan potrebbe incassare circa 15 milioni di euro), i rossoneri andrebbero alla ricerca di un nuovo difensore più adatto al gioco di Amorim, con Gonçalo Inácio che resta nella lista rossonera.

L'ostacolo Sporting: la ricca cessione di Diomande

C'è da superare anche un altro possibile ostacolo: lo Sporting ha già cedutoal Nottingham Forest per 40 milioni di euro. Servirà un'offerta molto importante per strappare un altro difensore alla squadra portoghese.