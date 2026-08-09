Nella giornata di oggi, domenica 9 agosto 2026, il Milan è atterrato a Malpensa. I rossoneri sono partiti nella notte da Giacarta (Indonesia), dove poche ore prima avevano affrontato il Chelsea in amichevole. Il rientro in Italia permetterà a Ruben Amorim di preparare l’ultima fase di questo precampionato, ritrovando i giocatori rimasti a Milanello per recuperare da problemi fisici e quelli che erano ancora in vacanza dopo i Mondiali.

Milan, due giorni liberi e la data del rientro di Maignan e Rabiot

L'ultimo test in Polonia e l’esordio in campionato

Per smaltire le fatiche dei lunghi viaggi,ha concesso alla squadraprima di tornare al lavoro. La ripresa degli allenamenti è fissata peral centro sportivo di Milanello. In quella stessa data è previsto il rientro in gruppo del capitanoe del centrocampista, di ritorno dalle vacanze concesse dopo il quarto posto ai Mondiali con la Nazionale francese.Con il rientro dei due francesi,potrà lavorare con il gruppo al completo. Anche, rimasti in Italia durante la tournée per smaltire i rispettivi infortuni, sono infatti pronti a reinserirsi in squadra. I giocatori svolgeranno due giornate di lavoro a Milanello prima di partire venerdì pomeriggio per la Polonia, dove sabato 15 agosto affronteranno ila Breslavia nell'ultimo test amichevole. La stagione delprenderà ufficialmente il via domenica 23 agosto, quando i rossoneri sfideranno il Torino di Ignazio Abate nella 1ª giornata della Serie A 2025/2026.