Il Milan torna in Italia dopo la tournée estiva in Australia e Indonesia: fissata la ripresa degli allenamenti e la data dei rientri di Maignan e Rabiot
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Nella giornata di oggi, domenica 9 agosto 2026, il Milan è atterrato a Malpensa. I rossoneri sono partiti nella notte da Giacarta (Indonesia), dove poche ore prima avevano affrontato il Chelsea in amichevole. Il rientro in Italia permetterà a Ruben Amorim di preparare l’ultima fase di questo precampionato, ritrovando i giocatori rimasti a Milanello per recuperare da problemi fisici e quelli che erano ancora in vacanza dopo i Mondiali.
Milan, due giorni liberi e la data del rientro di Maignan e RabiotPer smaltire le fatiche dei lunghi viaggi, Amorim ha concesso alla squadra due giorni di riposo prima di tornare al lavoro. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 12 agosto al centro sportivo di Milanello. In quella stessa data è previsto il rientro in gruppo del capitano Mike Maignan e del centrocampista Adrien Rabiot, di ritorno dalle vacanze concesse dopo il quarto posto ai Mondiali con la Nazionale francese.
L'ultimo test in Polonia e l’esordio in campionatoCon il rientro dei due francesi, Amorim potrà lavorare con il gruppo al completo. Anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez, rimasti in Italia durante la tournée per smaltire i rispettivi infortuni, sono infatti pronti a reinserirsi in squadra. I giocatori svolgeranno due giornate di lavoro a Milanello prima di partire venerdì pomeriggio per la Polonia, dove sabato 15 agosto affronteranno il Manchester United a Breslavia nell'ultimo test amichevole. La stagione del Milan prenderà ufficialmente il via domenica 23 agosto, quando i rossoneri sfideranno il Torino di Ignazio Abate nella 1ª giornata della Serie A 2025/2026.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime Notizie
Milan, slitta il rientro dalle vacanze di Maignan e Rabiot: tempistiche discutibili. E occhio al mercato
News Calciomercato
Milan, Athekame ai saluti: raggiunto l'accordo con il Lione. Ecco cifre e formula dell'operazione
News Calciomercato
Calciomercato, il Torino bussa alla porta del Milan per Cissè: le condizioni del Diavolo
Live
Mercato Milan LIVE | Vertice con Amorim. Addio Atekhame. Cissè al Torino? C'è l'ok di Højbjerg
News Calciomercato
Milan, Leão verso la permanenza. Un centrocampista che saluta e un altro che arriva. Difesa, spunta Pongračić
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti