Dalla Turchia arriva una frenata decisa sulla pista che potrebbe portare Rafael Leao al Galatasaray. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club di Istanbul ritiene decisamente troppo elevata la richiesta di 50 milioni di euro avanzata dal Milan per lasciar partire il proprio calciatore.

Calciomercato Milan, passo indietro del Galatasaray

I paletti del Milan: se la società rossonera dovesse decidere di abbassare il prezzo del cartellino del portoghese nelle ultime ebanite di mercato, la pista prenderebbe nuovamente fuoco.

se la società rossonera dovesse decidere di abbassare il prezzo del cartellino del portoghese nelle ultime ebanite di mercato, la pista prenderebbe nuovamente fuoco. la strategia di inizio settembre: in caso di sconto, il Galatasaray potrebbe tentare l'affondo decisivo a inizio settembre. Una dinamica strategica che ricorda l'operazione conclusa nel 2024 per Victor Osimhen, arrivato in Turchia negli ultimi giorni di calciomercato.

Il, perciò, effetti un vero e proprio dietrofront: il futuro di Leao, almeno al momento, non sarà giallorosso. Di fronte alle pretese economiche del club milanese, la dirigenza turca non è rimasta a guardare, virando così su altri tre profili alternativi che andranno a rinforzare le corsie esterne. La trattativa per il portoghese, anche se ancora non del tutto tramontata, si è raffreddata moltissimo a causa di alcune pretese:

Restano dunque da capire le vere intenzioni del Milan: cedere alla corte del Galatasaray, abbassando così le proprie pretese o aprire un compromesso che potrebbe aprire nuovamente la finestra negli ultimi giorni di mercato?