Ci sono delle estati in cui i riflettori vengono puntati tutti sui grandi acquisti, altre invece dove è il rettangolo verde che racconta delle storie, ed è il caso di Lorenzo Torriani.

Milan, la scoperta in casa: ecco Torriani

Nelle amichevoli del Milan in questo precampionato, ovvero quelle contro Celtic e Inter, Amorim, nuovo allenatore rossonero, ha affidato la porta al giovane classe 2005. Scelta dettata dalla mancanza di Mike Maignan, ancora in vacanza dopo il Mondiale, ma che ha permesso al giovane di farsi notare.

E il giovane, ovviamente, ha sempre risposto bene. Se contro il Celtic è stato un po' in difficoltà, contro l'Inter il giovane ha brillato, basta riposare alle parate effettuate su Pio Esposito e Zielinski. A colpire, però, è stato l'atteggiamento del giovane: tranquillo e sempre attivo, girando con personalità e cercando sempre la costruzione dal basso.

A soli 21 anni il giovane sta dimostrando di avere dei margini di crescita davvero importanti: proprio lui, infatti, è il candidato numero uno per diventare il nuovo secondo portiere nel corso della prossima stagione.

Il futuro è qui

Le gerarchie ovviamente ci sono, e non sono on discussione: Maignan è il primo portiere, e rimarrà tale. Eppure, grazie alla sua assenza, il Milan ha avuto l'opportunità di vedere un nuovo gioiellino. Senza particolare pressioni addosso, e con tutta la serenità possibile, Torriani sa che può compiere un'ulteriore passo importante verso la consacrazione.