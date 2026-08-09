Il Torino ha chiesto informazioni al Milan per Alphadjo Cissè: le ultime dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto
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L'avventura di Alphadjo Cissè al Milan potrebbe essere rimandata alla prossima stagione. Il trequartista italiano, prelevato a gennaio dal Verona per 8 milioni di euro più 1,5 di bonus, potrebbe lasciare Milano in prestito per mettere minuti nelle gambe. Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto sul proprio account X, il Torino avrebbe chiesto il giocatore alla dirigenza rossonera. Il club di Via Aldo Rossi potrebbe aprire al trasferimento del classe 2006, ma solo a determinate condizioni.
La stagione di Cissè al CatanzaroNella stagione 2025/2026, Cissè ha giocato in Serie B con la maglia del Catanzaro. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali, realizzando 6 reti e 1 assist in 22 presenze. Lo scorso 8 febbraio, in occasione del match contro la Reggiana, il giocatore ha riportato la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra: infortunio che ha costretto il classe 2006 a sottoporsi ad un intervento chirurgico, concludendo in anticipo la propria stagione.
Il Torino punta Cissè: le condizioni del MilanNessuna possibilità di cessione a titolo definitivo: secondo Moretto, il Torino vorrebbe portare Cissè in Piemonte con formula della cessione temporanea. Il Milan ci pensa, a patto che si tratti di un prestito secco senza alcun diritto di riscatto o prelazione futura. A queste condizioni la dirigenza rossonera potrebbe aprire, anche perché, a centrocampo, Amorim ha ben altri piani.
I piani di Amorim per il centrocampo del MilanCome riportato dal 'Corriere dello Sport', il Milan sta pensando a Pierre-Emile Højbjerg per rinforzare la mediana. Amorim vorrebbe affiancare il danese a Modric e Rabiot, formando un centrocampo già pronto a grandi palcoscenici. Dietro di loro Jashari e Comotto, pronti a crescere e a guadagnarsi minuti importanti con il passare della stagione. Ultimo slot per Musah, possibile jolly tattico stimato dal tecnico portoghese. Oltre a Cissè, potrebbero lasciare Milano anche Ricci e Fofana, mentre Loftus-Cheek potrebbe restare come alternativa sulla trequarti.
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