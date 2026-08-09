Mike Maignan e Adrien Rabiot rinviano il rientro a Milanello: una scelta che fa discutere i tifosi del Milan e riapre gli scenari di calciomercato
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Come riferito da ‘Sky Sport’ sul proprio sito, il rientro in gruppo di Mike Maignan e Adrien Rabiot slitterà di alcuni giorni. I due calciatori francesi non torneranno a Milanello il 12 agosto, come inizialmente previsto, ma si concederanno ancora un po’ di riposo prima di aggregarsi ai compagni.
Milan, slitta il rientro in gruppo di Maignan e RabiotMaignan e Rabiot hanno terminato i propri impegni al Mondiale 2026 con la Nazionale francese lo scorso 18 luglio, data della finale per il terzo e quarto posto contro l'Inghilterra. Attualmente in vacanza, secondo ‘Sky Sport’ i due giocatori avrebbero concordato con la società di posticipare il rientro a Milanello dal 12 al 16 agosto. Quattro giorni di riposo extra dunque: gli stessi riservati a Luka Modric.
Maignan e Rabiot, tempistiche discutibiliTempistiche che fanno storcere il naso ai tifosi del Milan: Maignan e Rabiot torneranno in gruppo a solo una settimana dall'esordio in campionato contro il Torino, in programma domenica 23 agosto. Iniziare il campionato con appena sette giorni di allenamento nelle gambe può rappresentare un rischio, oltre che una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni che sono al lavoro dallo scorso 12 luglio.
I possibili scenari di mercatoLa situazione di Maignan e Rabiot resta da monitorare con attenzione anche in ottica calciomercato, scrive ‘Sky Sport’. Nelle ultime settimane, infatti, il centrocampista è stato accostato con insistenza al Napoli di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda il portiere, invece, numerose testate hanno parlato di una presunta volontà di lasciare il Milan dopo il licenziamento del tecnico toscano e del preparatore Claudio Filippi. Ad oggi, non si registrano offerte ufficiali per i due francesi, ma la situazione resta da tenere d’occhio in vista delle prossime settimane.
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