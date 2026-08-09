Domenica ricca di notizie per il Milan, che nella giornata di oggi, 9 agosto, è tornato in Italia dopo le fatiche in Australia e Indonesia. Si continua a lavorare su mercato, sia in entrata che in uscita, ma la trattativa per la cessione di Rafael Leao ha subito un nuovo stop. Chi potrebbe salutare San Siro, invece, è Samuele Ricci, su cui si registra l'interesse di un club di Serie A. Per tutelarsi, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino un centrocampista di caratura internazionale, che sembrerebbe aver già dato l'okay al trasferimento in Italia. Spunta un nuovo nome anche per quanto riguarda la difesa, con un centrale della Fiorentina che è sotto stretta osservazione della società di Via Aldo Rossi.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Leão verso la permanenza

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport',sarebbero vicinissimi all'accordo per il trasferimento di. La società turca ha già raggiunto un accordo sui termini personali con il centravanti belga, grazie ad un ingaggio che, secondo 'Il Fatto Quotidiano', supererebbe quota. Uno stipendio faraonico, che non permetterebbe al Fenerbahçe di fare un ulteriore sforzo per arrivare anche a

Con il Fenerbahçe ormai defilato, l'unico club rimasto alla finestra per Leao è il Galatasaray. Secondo l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, però, il club turco riterrebbe decisamente troppo elevata la richiesta da 50 milioni di euro avanzata dal Milan per l'esterno portoghese. Scenario che potrebbe portare il numero 10 a restare a San Siro, almeno per un'altra stagione.

Ricci ai saluti

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Pedullà ha confermato l'interesse dell'Atalanta per Ricci. Secondo l'esperto di mercato, l'ex centrocampista del Torino sarebbe una richiesta esplicita di Maurizio Sarri. Il Milan valuta il proprio centrocampista circa 20 milioni di euro: una cifra abbordabile per la 'Dea', che ne ha incassati 60 dalla cessione di Marco Palestra al Chelsea. Secondo Pedullà, però, sul giocatore ci sarebbero anche altri due club: uno di Serie A e un altro all'estero. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la società bergamasca affonderà il colpo o se la dirigenza rossonera dovrà trovare un'altra soluzione per piazzare il classe 2001.

Calciomercato Milan, arriva Højbjerg?

Ilha messo nel mirinocentrocampista danese classe 1995 in uscita dall'Olympique Marsiglia. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il giocatore avrebbe già dato il proprio benestare al trasferimento in Italia, ma serve accelerare la trattativa tra i due club.

Il mediano danese potrebbe essere il colpo giusto al momento giusto: Modric, Rabiot e Højbjerg sarebbero i centrocampisti già pronti. Dietro di loro Jashari e Comotto, pronti a crescere e a guadagnarsi minuti importanti con il passare della stagione. Ultimo slot per Musah, possibile jolly tattico e mediano apprezzato da Ruben Amorim. Destinati alla cessione, invece, Ricci, Fofana e Loftus-Cheek.

Spunta Pongračić per la difesa

Secondo quanto riportato dal sito 'Tuttomercatoweb.com', ilsarebbe interessatodella. Negli scorsi giorni, i rossoneri avrebbero condotto alcuni sondaggi per capire la disponibilità del difensore croato. Solo un'indiscrezione in questo momento, ma che potrebbe accendersi nel caso fosse il calciatore a chiedere la cessione dal club viola.

Costo? Il sito transfermarkt.it lo valuta poco meno di 7 milioni di euro. A quelle cifre Pongračić potrebbe rappresentare un'eccellente occasione di mercato per il Milan. Resta tuttavia da capire la posizione di Fikayo Tomori: senza la cessione dell'inglese, è difficile ipotizzare un altro arrivo nel reparto anche solo per una semplice questione numerica.