Zachary Athekame, laterale svizzero classe 2004, lascia il Milan per trasferirsi all'Olympique Lione: le cifre e la formula dell'affare
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Nonostante il buon impatto nella sua prima stagione, le strade del Milan e di Athekame si stanno per separare. Almeno per ora. Come riportato da Fabrice Hawkins di 'RMC Sport' e successivamente confermato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club rossonero ha raggiunto un accordo totale con l'Olympique Lione per il trasferimento in Ligue 1 del laterale svizzero classe 2004. Ma niente panico: più che di un addio si tratta di un arrivederci.
Calciomercato Milan, Athekame al Lione: formula e dettagliL'intesa tra Milan e Lione è stata raggiunta sulla base di un trasferimento in prestito secco, senza opzioni di riscatto né prelazioni future. Una strategia volta a valorizzare Athekame, permettendogli di giocare con maggiore continuità. Nel club francese, infatti, la concorrenza sulla corsia destra è decisamente meno agguerrita. In rossonero, invece, su quella fascia ci sono già Samuel Chukwueze ed Alexis Saelemaekers.
La stagione di Athekame al MilanPrelevato la scorsa estate dallo Young Boys per 10 milioni di euro, Athekame ha avuto un discreto impatto nella sua prima stagione in maglia rossonera. Nelle 29 presenze collezionate con il Milan, il laterale svizzero ha messo insieme 2 gol e 2 assist. Ecco qualche statistica interessante della sua annata:
- Cross riusciti: 12
- Duelli aerei vinti: 10/18 (55,6%)
- Tiri/in porta: 12/4
- Grandi occasioni create: 4
Le strategie del Milan sulle corsieSulla corsia opposta, anche il futuro di Pervis Estupinan è in bilico. Nelle ultime settimane, l'Aston Villa si era fatto avanti per l'esterno ecuadoriano, ma Amorim voleva valutarlo da vivo prima di prendere una decisione. I 'Villains' non hanno voluto aspettare, virando su Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid.
L'ex Brighton resta comunque in uscita: se anche Estupinan dovesse salutare, il Milan sarebbe obbligato ad acquistare almeno un giocatore di corsia. Il tempo stringe e le opzioni sul mercato continuano a diminuire, ma la dirigenza rossonera dovrà muoversi intelligentemente per trovare un profilo adatto al calcio di Amorim.
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