Nonostante il buon impatto nella sua prima stagione, le strade del Milan e di Athekame si stanno per separare. Almeno per ora. Come riportato da Fabrice Hawkins di 'RMC Sport' e successivamente confermato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club rossonero ha raggiunto un accordo totale con l'Olympique Lione per il trasferimento in Ligue 1 del laterale svizzero classe 2004. Ma niente panico: più che di un addio si tratta di un arrivederci.

Calciomercato Milan, Athekame al Lione: formula e dettagli

La stagione di Athekame al Milan

Cross riusciti: 12

12 Duelli aerei vinti: 10/18 (55,6%)

10/18 (55,6%) Tiri/in porta: 12/4

12/4 Grandi occasioni create: 4

Le strategie del Milan sulle corsie

L'intesa traè stata raggiunta sulla base di unsenza opzioni di riscatto né prelazioni future. Una strategia volta a valorizzare, permettendogli di giocare con maggiore continuità. Nel club francese, infatti, la concorrenza sulla corsia destra è decisamente meno agguerrita. In rossonero, invece, su quella fascia ci sono giàedPrelevato la scorsa estate dallo Young Boys per 10 milioni di euro,ha avuto un discreto impatto nella sua prima stagione in maglia rossonera. Nellecollezionate con il, il laterale svizzero ha messo insiemeEcco qualche statistica interessante della sua annata:Sulla corsia opposta, anche il futuro di Pervis Estupinan è in bilico. Nelle ultime settimane, l'si era fatto avanti per l'esterno ecuadoriano, mavoleva valutarlo da vivo prima di prendere una decisione. I 'Villains' non hanno voluto aspettare, virando sudell'Atletico Madrid.

L'ex Brighton resta comunque in uscita: se anche Estupinan dovesse salutare, il Milan sarebbe obbligato ad acquistare almeno un giocatore di corsia. Il tempo stringe e le opzioni sul mercato continuano a diminuire, ma la dirigenza rossonera dovrà muoversi intelligentemente per trovare un profilo adatto al calcio di Amorim.