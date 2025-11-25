Pianeta Milan
Milan, Maignan è tornato ‘Magic’ anche grazie al lavoro con Filippi: ecco chi è il preparatore

Claudio Filippi - ex Juventus - è arrivato quest'anno al Milan, nello staff tecnico di Massimiliano Allegri per una nuova avventura in rossonero. Sta facendo un gran lavoro con i portieri, a cominciare da 'Magic Mike' Maignan
Se Mike Maignan è tornato, in questa stagione, ad offrire un rendimento super con la maglia del Milan, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il merito è anche del lavoro che sta svolgendo con il nuovo preparatore dei portieri dei rossoneri, Claudio Filippi.

Milan, Maignan di nuovo top grazie all'ex juventino Filippi

Romano, 60 anni, Filippi è rimasto per 15 anni alla Juventus. Poi Allegri lo ha voluto con sé, al Milan, in questa sua nuova esperienza, per allenare Maignan. Il quale, dal 2022, aveva cambiato un preparatore all'anno e nella scorsa stagione addirittura ogni sei mesi.

Filippi, ha commentato la 'rosea', è una delle chiavi per l'ottimo inizio di stagione di Maignan: 'Magic Mike' sembra più forte mentalmente e, non a caso forse, è tornato a fare delle parate decisive. Di Filippi hanno parlato molto bene Luca Marchegiani, che lo aveva avuto nel Chievo Verona, così come Stefano Sorrentino, anch'egli ex clivense.

È stato decisivo a convincere il portiere a rimanere in rossonero

Allegri ha detto che Filippi è stato decisivo per convincere Maignan a rimanere al Milan e l’impressione è che Maignan riconosca Filippi come un professionista top. Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come, ora, in allenamento a Milanello Maignan faccia meno cose, ma in maniera più precisa.

Filippi è un preparatore analitico, cura il gesto tecnico e la postura: un professionista nella scia della grande tradizione italiana dei portieri. Anch'egli è alla ricerca del riscatto in rossonero dopo che, nel 2024, con l'avvento di Thiago Motta a Torino, la Juve gli chiese - dopo 15 anni di onorato servizio - di occuparsi delle giovanili. Ora se lo godono il Milan e Maignan.

