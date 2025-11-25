Filippi, ha commentato la 'rosea', è una delle chiavi per l'ottimo inizio di stagione di Maignan: 'Magic Mike' sembra più forte mentalmente e, non a caso forse, è tornato a fare delle parate decisive. Di Filippi hanno parlato molto bene Luca Marchegiani, che lo aveva avuto nel Chievo Verona, così come Stefano Sorrentino, anch'egli ex clivense.

È stato decisivo a convincere il portiere a rimanere in rossonero — Allegri ha detto che Filippi è stato decisivo per convincere Maignan a rimanere al Milan e l’impressione è che Maignan riconosca Filippi come un professionista top. Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come, ora, in allenamento a Milanello Maignan faccia meno cose, ma in maniera più precisa.

Filippi è un preparatore analitico, cura il gesto tecnico e la postura: un professionista nella scia della grande tradizione italiana dei portieri. Anch'egli è alla ricerca del riscatto in rossonero dopo che, nel 2024, con l'avvento di Thiago Motta a Torino, la Juve gli chiese - dopo 15 anni di onorato servizio - di occuparsi delle giovanili. Ora se lo godono il Milan e Maignan.