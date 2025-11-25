Pianeta Milan
Stefano Borghi, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', del derby vinto per 1-0 dal Milan di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu grazie a un gol di Christian Pulisic. La sua opinione
Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, grazie a un gol di Christian Pulisic al 54', il derby contro l'Inter di Cristian Chivu, che ha fallito l'occasione del pareggio al 74', quando Mike Maignan ha parato il calcio di rigore di Hakan Çalhanoğlu. Di tutto questo ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', il giornalista sportivo Stefano Borghi, volto noto di 'Sky Sport'.

""Un derby rossonero, il derby più allegriano possibile in una serata in cui Max Allegri ha ottenuto la sua centesima vittoria da allenatore del Milan. Fatto che lo mette nei grandissimi della storia della panchina di questo club. L'ha ottenuta che più di corto muso non si potrebbe. Ha fatto una vittoria veramente fatta della sua idea di calcio, idea di calcio che parla di solidità, lucidità, capacità di andare a sfruttare il contropiede, andare a punzecchiare l'avversario, andare a concretizzare, contro un Inter che si trova sconfitta per la quarta volta in 12 giornate", ha esordito Borghi.

"L'Inter da migliore attacco del campionato non è riuscita a segnare. Come detto quindi un derby allegriano che mette il Milan nelle più alte zone possibili, un'altra vittoria contro una big. Una vittoria che parla della lucidità soprattutto di questa squadra perché il Milan è riuscito a rendere il derby la partita che voleva sotto tutti i punti di vista. Una partita fatta indubbiamente dall'Inter che ha avuto la palla, che ha costruito, che ha palleggiato, che ha creato occasioni, che ha colpito due pali, che ha sprecato un rigore, però il Milan non è mai andato veramente in sofferenza", la constatazione di Borghi.

"Pizzicando in pressione anche in certi punti la partita ma soprattuto rimanendo fortemente mentalizzato nei suoi compiti difensivi e questa è una delle grandi conquiste che ha fatto Allegri immediatamente - la chiosa di Borghi -. Perché, ricordiamo, il Milan di Sérgio Conceição e Paulo Fonseca, anche l'ultimo di Stefano Pioli, era una squadra che dal punto di vista della concentrazione e applicazione difettava spesso".

