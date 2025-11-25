"Allegri ha preparato il derby proprio in questo modo"—
"Quindi l'ha proprio preparata così, in questo modo - ha proseguito il giornalista di 'Sky Sport' -. Tra l'altro con Rafael Leão e Christian Pulisic quindi sfruttando molto la corsa. A Leão sta chiedendo un lavoro diverso, cioè non chiede di recuperare ma comunque di stare attento anche perché sono loro che chiamano la prima difesa. E un po' Leão gli sta dando. Sopratutto poi ha recuperato Adrien Rabiot che da molta copertura a Leão. Questo ha fatto si che l'Inter attaccasse molto più da sinistra che da destra".
Caressa ha poi parlato delle ambizioni che può avere il Milan di Allegri in questa stagione. "Il Milan se vuole arrivare in alto in classifica, perché secondo me è una delle candidate per la vittoria dello Scudetto, deve riuscire a giocare in maniera diversa con le squadre che non vengono. Non è solo una questione di concentrazione, è anche il fatto che le squadre più piccole ti aspettano e quindi ti concedono meno spazi. Quindi la possibilità di andare in verticale e sfruttare i contropiede (tra l'altro il Milan è una delle prime squadre in Europa a costruire ripartenze) diventa più complicata. Quindi deve crescere dal punto di vista della manovra e dell'ultimo passaggio. Domenica ogni tanto qualche scelta in momenti decisivi e qualche ultimo passaggio tecnicamente non è riuscito. Questo è il salto di qualità che Allegri deve fare dopo aver messo apposto le questioni difensive, per essere veramente competitivo".
