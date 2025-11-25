Milan, Caressa: "Questo stile di gioco funziona molto negli scontri diretti"

"Il Milan ha vinto il derby giocando proprio in maniera allegriana, giocando di corto muso. Si è difeso con grande equilibrio e poi è riuscito a segnare in contropiede, devo dire anche grazie a Yann Sommer - ha esordito Caressa -. Il Milan ha dimostrato che questo stile di gioco funziona molto negli scontri diretti quando gli avverarsi tendono più a venirti addosso. La Roma era venuta molto addosso la Milan nel primo tempo, l'Inter è venuta molto addosso, poi però il Milan riesce a tenere. Un po' perché Allegri ha fatto una scelta: quando è arrivato ha visto che la difesa subiva troppo, rischiava troppo e quindi ha stretto la squadra. Ed è una delle 4 squadre che gioca più bassa in Serie A".