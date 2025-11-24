Chukwueze elogiato dai tifosi del Fulham: spunta un coro per l'ex Milan

Samuel Chukwueze, ex giocatore del Milan e attualmente al Fulham, è stato elogiato dai suoi tifosi dopo un assist vincente per Raul Jimenez che ha regalato tre punti fondamentali
Dopo stagioni negative al Milan per Samuel Chukwueze sembra essere iniziata un'altra vita. L'ex rossonero infatti sta spulciando prestazioni positive con il Fulham. Nell'ultimo match infatti si reso protagonista di un assist vincente per Raul Jimenez che ha permesso alla sua squadra di ottenere tre punti importanti contro il Sunderland che non perdeva da molto tempo.
Ex Milan, il coro dei tifosi del Fulham per Chukwueze
Il rendimento del nigeriano in forte crescita nelle ultime partite ha esaltato i tifosi. Come riportato da Milanlive.it, i tifosi del Fulham gli hanno anche dedicato un coro.