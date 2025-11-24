Derby Inter-Milan 0-1, Maignan è stato il mattatore della splendida serata rossonera a San Siro. Il portiere francese è stato il migliore in campo per entrambe le squadre salvando il diavolo in molte occasioni tra il primo e il secondo tempo. Una prestazione che riporta Maignan tra i portieri più forti e importanti del campionato di Serie A. Ecco le pagelle dell'estremo difensori dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
Milan sei sicuro di lasciare andare via questo Maignan? Un portiere così ti fa la differenza
Milan, Mike Maignan è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera nel derby contro l'Inter. Ecco le pagelle e l'analisi del portiere rossonero
