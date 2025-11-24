Le pagelle del derby Inter-Milan 0-1, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle derby Inter-Milan, i voti di Gazzetta: Rabiot determinante, dà spessore
PAGELLE MILAN
Pagelle derby Inter-Milan, i voti di Gazzetta: Rabiot determinante, dà spessore
Le pagelle del derby Inter-Milan 0-1, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
© RIPRODUZIONE RISERVATA