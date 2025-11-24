Pianeta Milan
L’Inter sbaglia l’impossibile, il Milan concretizza subito: derby ad Allegri, Milano è rossonera

Il Milan di Massimiliano Allegri vince il derby di Milano in casa dell'Inter di Cristian Chivu con un gol di Christian Pulisic al 54'. Nel finale, capolavoro di 'Magic Mike' Maignan sul calcio di rigore dell'ex Hakan Çalhanoğlu. L'analisi del...
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato l'andamento del derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 0-1 per i rossoneri. Rete decisiva al 54' di Christian Pulisic, il quale, dopo una respinta di Yann Sommer sul rasoterra angolato di Alexis Saelemaekers, deposita in rete il pallone della vittoria bruciando sullo scatto Manuel Akanji.

Derby Inter-Milan 0-1, l'analisi del 'CorSera'

"Quello che l'americano crea, il francese conserva", il commento del 'CorSera': questo perché, venti minuti più tardi, dopo una revisione al V.A.R. per un intervento di Strahinja Pavlović su Marcus Thuram, l'arbitro Simone Sozza della Sezione A.I.A. di Seregno (MB) assegna un calcio di rigore ai nerazzurri. Dal dischetto, però, l'ex Hakan Çalhanoğlu si fa neutralizzare la conclusione da un Mike Maignan in serata di grazia.

Il Milan di Allegri, al sesto derby senza k.o. di fila (4 vittorie e 2 pareggi), supera quindi in classifica l'Inter di Chivu, portandosi - pari merito con il Napoli di Antonio Conte - a 2 lunghezze dalla Roma capolista. "Soprattutto quando gioca con le pari grado (chiedere a Napoli, Roma e Bologna, tutte battute), il Milan è un corpo unico, che sa bene cosa fare, come farlo e quando farlo", ha evidenziato il quotidiano generalista.

Due pali nerazzurri, Maignan in serata di grazia!

Per l'Inter, invece, quarta sconfitta in 12 partite. Un andamento non proprio da Scudetto. "Il 'gioco dominante senza perdere l’equilibrio' ricercato da Chivu non è ancora entrato nella testa della squadra", l'analisi del 'Corriere della Sera'. Questo sebbene, ai punti, i nerazzurri avrebbero meritato qualcosa in più. Specialmente nel primo tempo, dove hanno sbagliato molto e preso due pali: il primo, di testa, con Francesco Acerbi sugli sviluppi di un angolo. Il secondo dopo un miracolo di Maignan sul tiro a botta sicura di Lautaro Martínez.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Tare individua il centravanti perfetto per Allegri. E dire che ce l'aveva già in pugno >>>

Già in avvio, sul colpo di testa di Marcus Thuram, Maignan era stato 'Magic' nella deviazione fuori dallo specchio della porta. Il Milan di Allegri, però, ha vinto il derby sapendo soffrire, contenendo le sfuriate dell'Inter di Chivu e colpendo, al momento giusto, con una fulminante ripartenza in velocità. Pulisic quando vede Inter colpisce sempre e molto volentieri: la gioia è del Milan e dei tifosi milanisti, Milano è nuovamente rossonera.

