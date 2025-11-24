Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Milan, Pulisic e Maignan al Max: ciao Inter! Il derby è rossonero”

Prima pagina Tuttosport: 'Milan, Pulisic e Maignan al Max: ciao Inter! Il derby è rossonero'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 24 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 24 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di tennis e dello splendido successo dell'Italia in Coppa Davis: terza coppa di fila grazie al 2-0 inflitto alla Spagna con le prestazioni di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Gli Azzurri chiudono il 2025 alla grande.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 24 novembre 2025

Spazio, poi, al calcio. In un'intervista in esclusiva Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, chiede ai bianconeri di Luciano Spalletti di avere più "veleno e fame" mentre il Torino, che alle ore 18:30 riceverà il Como in uno dei due 'Monday Night' di Serie A (l'altro, alle ore 20:45, è Sassuolo-Pisa) chiede a Nikola Vlašić gol importanti visto che sarà privo del 'Cholito' Giovanni Simeone.

Meritano, però, risalto e considerazione soprattutto Roma e Milan. I giallorossi, infatti, vincono 3-1 in casa della Cremonese (reti di Matías Soulé, Evan Ferguson e Wesley) e, con 27 punti, sono primi in classifica in campionato da soli. Dietro, a 25, ci sono Napoli e Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri battono per 1-0 l'Inter di Cristian Chivu e la superano in graduatoria. Gol di Christian Pulisic e super parata di Mike Maignan sul calcio di rigore di Hakan Çalhanoğlu.

