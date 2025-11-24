Spazio, poi, al calcio . In un'intervista in esclusiva Alessio Tacchinardi , ex centrocampista della Juventus , chiede ai bianconeri di Luciano Spalletti di avere più "veleno e fame" mentre il Torino , che alle ore 18:30 riceverà il Como in uno dei due 'Monday Night' di Serie A (l'altro, alle ore 20:45 , è Sassuolo-Pisa ) chiede a Nikola Vlašić gol importanti visto che sarà privo del 'Cholito' Giovanni Simeone .

Meritano, però, risalto e considerazione soprattutto Roma e Milan. I giallorossi, infatti, vincono 3-1 in casa della Cremonese (reti di Matías Soulé, Evan Ferguson e Wesley) e, con 27 punti, sono primi in classifica in campionato da soli. Dietro, a 25, ci sono Napoli e Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri battono per 1-0 l'Inter di Cristian Chivu e la superano in graduatoria. Gol di Christian Pulisic e super parata di Mike Maignan sul calcio di rigore di Hakan Çalhanoğlu.