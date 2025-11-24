Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, derby e - 2 dalla vetta. Pulisic spinge Max'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 24 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 24 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica risalto (sotto la testata) al tennis e alla vittoria dell'Italia in Coppa Davis: terzo trofeo consecutivo, un evento che non si verificava dal 1972. Bravi Flavio Cobolli e Matteo Berrettini in finale contro gli spagnoli.

È il calcio, però, a prendersi gran parte della scena in copertina. In vetta alla classifica del campionato di Serie A c'è la Roma di Gian Piero Gasperini che, grazie a gol di Matías Soulé, Evan Ferguson e Wesley, passa agevolmente (1-3) sul campo della Cremonese. Giallorossi primi, da soli, con 27 punti.

Dietro di loro, pari merito con il Napoli di Antonio Conte (che, intanto, si prepara ad affrontare domani sera, alle ore 21:00, il Qarabağ in Champions League al 'Maradona' con l'obiettivo di accedere ai playoff) c'è il Milan di Massimiliano Allegri: bravi, abili e fortunati i rossoneri nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu.

Pali di Francesco Acerbi e Lautaro Martínez per i nerazzurri, gol di Christian Pulisic per i rossoneri e, nel finale, parata di Mike Maignan sul calcio di rigore dell'ex Hakan Çalhanoğlu. Tempo di Champions anche per la Juventus, sempre in campo domani sera in Champions in casa del Bodø/Glimt: il tecnico Luciano Spalletti può rilanciare in attacco Jonathan David e Loïs Openda.

