Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Delirio Milan: Diavolo, che derby! L'Inter sbaglia e paga'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 24 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 24 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il tennis e con la vittoria dell'Italia in Coppa Davis: terzo successo consecutivo nella competizione per gli Azzurri, con Flavio Cobolli e Matteo Berrettini abili a sbarazzarsi dei rivali spagnoli.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 24 novembre 2025

In alto, sotto la testata, spazio al calcio e, in particolare, al derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, vinto 0-1 dal Diavolo con un gol di Christian Pulisic. Lezione di Allegri, Chivu perde un altro scontro diretto. Anche perché, nel finale, Mike Maignan para un calcio di rigore all'ex Hakan Çalhanoğlu.

Con questi 3 punti il Milan supera l'Inter in classifica e agguanta il Napoli al secondo posto. Davanti a tutti, però, con 2 lunghezze di vantaggio su rossoneri e azzurri, c'è la sorprendente Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi, infatti, passano senza fatica sul campo della Cremonese per 3-1 (gol di Matías Soulé, Evan Ferguson e Wesley) e sono in vetta con pieno merito.

