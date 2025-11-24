In alto, sotto la testata, spazio al calcio e, in particolare, al derby di Milano tra l' Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri , vinto 0-1 dal Diavolo con un gol di Christian Pulisic . Lezione di Allegri, Chivu perde un altro scontro diretto. Anche perché, nel finale, Mike Maignan para un c alcio di rigore all'ex Hakan Çalhanoğlu .

Con questi 3 punti il Milan supera l'Inter in classifica e agguanta il Napoli al secondo posto. Davanti a tutti, però, con 2 lunghezze di vantaggio su rossoneri e azzurri, c'è la sorprendente Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi, infatti, passano senza fatica sul campo della Cremonese per 3-1 (gol di Matías Soulé, Evan Ferguson e Wesley) e sono in vetta con pieno merito.