In alto, sotto la testata, spazio al calcio e, in particolare, al derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, vinto 0-1 dal Diavolo con un gol di Christian Pulisic. Lezione di Allegri, Chivu perde un altro scontro diretto. Anche perché, nel finale, Mike Maignan para un calcio di rigore all'ex Hakan Çalhanoğlu.
Con questi 3 punti il Milan supera l'Inter in classifica e agguanta il Napoli al secondo posto. Davanti a tutti, però, con 2 lunghezze di vantaggio su rossoneri e azzurri, c'è la sorprendente Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi, infatti, passano senza fatica sul campo della Cremonese per 3-1 (gol di Matías Soulé, Evan Ferguson e Wesley) e sono in vetta con pieno merito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA