Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria del Napoli di Conte contro l'Atalanta. Juventus altra frenata contro la Fiorentina. Derby Inter-Milan, Chivu e Allegri a carte scoperte. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
