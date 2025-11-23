PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby Inter-Milan, Chivu e Allegri a carte scoperte”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby Inter-Milan, Chivu e Allegri a carte scoperte”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Derby Inter-Milan, Chivu e Allegri a carte scoperte'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria del Napoli di Conte contro l'Atalanta. Juventus altra frenata contro la Fiorentina. Derby Inter-Milan, Chivu e Allegri a carte scoperte. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport, derby scudetto tra Inter e Milan: “Senza fine”
Inter-Milan, chi vale di più dal punto di vista economico? I numeri in vista del derby

© RIPRODUZIONE RISERVATA