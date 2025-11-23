Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport, derby scudetto tra Inter e Milan: "Senza fine"
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre e dedica tutto lo spazio al derby di questa sera tra Inter e Milan: "Senza Fine". Chivu punta la vetta e il + 5 sui rossoneri con Lautaro e Thuram. Allegri per il sorpasso si affida a Leao e Pulisic. Riecco la magia del derby scudetto. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
