Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre e dedica tutto lo spazio al derby di questa sera tra Inter e Milan: "Senza Fine". Chivu punta la vetta e il + 5 sui rossoneri con Lautaro e Thuram. Allegri per il sorpasso si affida a Leao e Pulisic. Riecco la magia del derby scudetto. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.