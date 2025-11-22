Leao ancora al centro del Milan : come scrive 'La Gazzetta dello Sport', quello di domani sarà il ventunesimo derby contro l'Inter per il portoghese, ovvero l'avversaria più affrontata in carriera dall'attaccante rossonero. Come ricorda la rosea, Leao non segna all'Inter dal settembre 2023 nel 5-1 dei nerazzurri . La scorsa stagione, invece, è stato decisivo con un assist in Supercoppa per Abraham e uno in Coppa Italia a Reijnders. Per la prima volta in Serie A dovrebbe giocare dal primo minuto con Pulisic.

Secondo le rosea c'è stato il test positivo di Parma. Entrambi sono veloci e agili, ma hanno caratteristiche che si potrebbero completare al meglio. Come scrive il quotidiano, però, è stato più Pulisic a fare la finta punta in questo inizio di campionato con Leao che ha segnato due gol da fuori area e due su rigore.