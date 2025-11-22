Verso il derby, il giornalista Franco Ordine ricorda i precedenti di Allegri sulla panchina del Milan contro l'Inter : "I numeri in materia di derby di Milano, per Allegri, non sono poi così promettenti perché dopo un debutto incoraggiante (tre successi nei primi tre fra il 2010 e il 2011 compreso il trionfo nella Supercoppa estiva) la sequenza successiva (cinque sfide in totale) è stata appesantita da sconfitte (2) e risollevata appena da qualche pareggio (3)".

Nel suo editoriale per 'Il Giornale' Ordine continua: "Allegri non è tipo da consultare chissà quali altri dati e forse l'unico monito che può riservare ai suoi è fermo all'esperienza con la Roma. Allora l'incipit del Milan fu disastroso: Dybala e soci si costruirono e sciuparono almeno 4 golose occasioni da gol così costringendo l'allenatore a modificare il sistema di gioco in un 4-4-2".