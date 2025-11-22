Pianeta Milan
INTER-MILAN

Ordine: “Allegri un monito verso il derby. Milan, se contro l’Inter si dovessero ripetere …”

Ordine: 'Allegri un monito verso il derby. Milan, se contro l'Inter si dovessero ripetere ...'
Il giornalista Franco Ordine fa il punto verso il derby tra l'Inter e il Milan. Allegri potrebbe essere fermo alla partita con la Roma. L'analisi da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Verso il derby, il giornalista Franco Ordine ricorda i precedenti di Allegri sulla panchina del Milan contro l'Inter: "I numeri in materia di derby di Milano, per Allegri, non sono poi così promettenti perché dopo un debutto incoraggiante (tre successi nei primi tre fra il 2010 e il 2011 compreso il trionfo nella Supercoppa estiva) la sequenza successiva (cinque sfide in totale) è stata appesantita da sconfitte (2) e risollevata appena da qualche pareggio (3)".

Nel suo editoriale per 'Il Giornale' Ordine continua: "Allegri non è tipo da consultare chissà quali altri dati e forse l'unico monito che può riservare ai suoi è fermo all'esperienza con la Roma. Allora l'incipit del Milan fu disastroso: Dybala e soci si costruirono e sciuparono almeno 4 golose occasioni da gol così costringendo l'allenatore a modificare il sistema di gioco in un 4-4-2".

La conferenza stampa di Allegri pre derby Inter-Milan

Il giornalista avvisa: "Contro l'Inter se si dovessero ripetere le stesse amnesie e gli identici sfondoni difensivi, non ci sarebbe scampo dinanzi a Lautaro e Thuram".

