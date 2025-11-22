PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter e Milan, un miliardo in gioco”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'Italia del tennis in finale di Coppa Davis. Napoli Conte carico. Spalletti: "Voglio gente da Juve". Inter e Milan, un miliardo in gioco. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

