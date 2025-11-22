Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter e Milan, un miliardo in gioco”
EDICOLA
Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter e Milan, un miliardo in gioco”
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'Italia del tennis in finale di Coppa Davis. Napoli Conte carico. Spalletti: "Voglio gente da Juve". Inter e Milan, un miliardo in gioco. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA