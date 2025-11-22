Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il derby tra Inter e Milan dovrebbe sfondare qualsiasi record di incasso per una partita di Serie A sfondando il muro degli 8 milioni di euro. La partita sarà trasmessa in oltre 200 Paesi grazie a 30 broadcaster autorizzati. Vista l'inchiesta 'Doppia Curva' non ci dovrebbero essere coreografie da parte dei tifosi di Inter e Milan. Secondo la rosea, infatti, la Curva Sud rossonera non dovrebbe fare nulla al massimo qualche cartoncino rosso e nero prima dell’inizio della partita. Per l'Inter, invece, una coreografica direttamente organizzata dal Club, che coinvolgerà Primo e Secondo Anello Arancio.