Curva Sud, nessuna coreografia per il Milan nel derby: il motivo e cosa ci si aspetta

Derby Inter-Milan, prevista nessuna coreografia da parte della Curva Sud rossonera. L'incasso e l'incontro in Prefettura a Milano. Le novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il derby tra Inter e Milan dovrebbe sfondare qualsiasi record di incasso per una partita di Serie A sfondando il muro degli 8 milioni di euro. La partita sarà trasmessa in oltre 200 Paesi grazie a 30 broadcaster autorizzati. Vista l'inchiesta 'Doppia Curva' non ci dovrebbero essere coreografie da parte dei tifosi di Inter e Milan. Secondo la rosea, infatti, la Curva Sud rossonera non dovrebbe fare nulla al massimo  qualche cartoncino rosso e nero prima dell’inizio della partita. Per l'Inter, invece, una coreografica direttamente organizzata dal Club, che coinvolgerà Primo e Secondo Anello Arancio.

Come scrive la rosea, ieri presso la Prefettura a Milano si è tenuto un incontro voluto dal prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza del procuratore Marcello Viola, del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e dei presidenti di Inter e Milan Beppe Marotta e Paolo Scaroni.

Secondo il quotidiano, sarebbero sarebbero emersi miglioramenti possibili nel “governo” dello stadio dopo “Doppia Curva”.

