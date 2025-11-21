Prossima partita:Serie A, 23 novembre
INTER
20:45
MILAN

Derby Inter-Milan di Serie A, le probabili formazioni di Chivu e Allegri | LIVE News

Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro il derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Si tratterà del derby di Milano numero 245 nella storia e sarà valido per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026. Vediamo insieme, ora, dunque, le probabili formazioni dei nerazzurri e dei rossoneri a pochi giorni dal grande evento.

Inter-Milan, le probabili formazioni del derby di Milano - LIVE -

Qui Inter - In difesa, ballottaggio tra Francesco Acerbi e Yann Aurel Bisseck per una maglia. A centrocampo, favorito il polacco Piotr Zielinski sul croato Petar Sucic. Out Denzel Dumfries, il cui posto, come 'quinto' di destra nel 3-5-2 di Chivu sarà preso da Carlos Augusto. In attacco, più Marcus Thuram di Ange-Yoan Bonny.

Qui Milan - Fikayo Tomori riprenderà il suo posto da titolare nel terzetto difensivo; rientrerà, poi, a metà campo, Adrien Rabiot, assente dallo scorso 5 ottobre (Juventus-Milan 0-0 all'Allianz Stadium). L'unico dubbio, per Allegri, è su chi schierare come 'quinto' di sinistra nel 3-5-2: favorito Pervis Estupinan su Davide Bartesaghi. In attacco, per la prima volta in stagione dall'inizio, la coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leao.

Vista classica
Schieramenti

FORMAZIONI

Serie A

23 novembre

ore 20:45

INTER

MILAN

3-5-2

Modulo

3-5-2

Chivu

Allenatore

Allegri

In campo

Sommer

1

Akanji

25

Acerbi

15

Bastoni

95

Carlos Augusto

30

Barella

23

Calhanoglu

20

Zielinski

7

Dimarco

32

Lautaro Martínez

10

M. Thuram

9

Maignan

16

Tomori

23

Gabbia

46

Pavlovic

31

Saelemaekers

56

Fofana

19

Modric

14

Rabiot

12

Estupinan

2

Pulisic

11

R. Leao

10

Panchina

J. Martínez - 13, Taho - 60, de Vrij - 6, Bisseck - 31, Darmian - 36, Luis Henrique - 11, Diouf - 17, Frattesi - 16, Sucic - 8, Bonny - 14, P. Esposito - 94
Terracciano - 1, Pittarella - 37, De Winter - 5, Odogu - 27, Athekame - 24, Jashari - 30, Loftus-Cheek - 8, Ricci - 4, Bartesaghi - 33, Nkunku - 18

Ballottaggi

Acerbi - Bisseck 55%-45%
Zielinski - Sucic - 60%-40%
M. Thuram - Bonny 65% - 35%
Estupinan - Bartesaghi 55%-45%

Squalificati

nessuno
nessuno

Indisponibili

Di Gennaro (da valutare), Palacios (da valutare), Dumfries (rientra alla prossima), Mkhitaryan (rientra alla prossima)
Gimenez (da valutare)

Diffidati

nessuno
nessuno

Altri

Calligaris - 40, Alexiou - 51, Cocchi - 43, Berenbruch - 44, Kamate - 41, Lavelli - 53, Mosconi - 48
