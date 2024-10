Qui Fiorentina - I viola presenteranno la miglior formazione possibile. Dubbio, in difesa, tra Cristiano Biraghi e Pietro Comuzzo , con il primo favorito per giocare. Sulla trequarti, ballottaggio tra l'ex Yacine Adli e Andrea Colpani . Ancora un pizzico di incertezza sul modulo: mister Palladino dovrà decidere se confermare il suo canonico 3-4-2-1 oppure se puntare, per l'occasione, su una retroguardia con quattro elementi. Spazio, ad ogni modo, in attacco ad Albert Guðmundsson e Moise Kean .

Qui Milan - Formazione praticamente già fatta per il tecnico Fonseca. Fuori Davide Calabria (problema al soleo del polpaccio), giocherà a destra, in difesa, Emerson Royal. Non ci sarà spazio per il turnover, quindi confermato Fikayo Tomori al centro della retroguardia al fianco di Matteo Gabbia. Per il resto, dunque, tutto confermato. Anche perché la panchina ha perso per infortunio cambi come Ruben Loftus-Cheek e Luka Jović. Convocati i giovani Álex Jiménez, Kevin Zeroli e Francesco Camarda.