Prima pagina Tuttosport: “Coppa Italia: fame Milan, sogno Bologna”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 14 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Comunque vada a finire la stagione, infatti, a prescindere dall'eventuale qualificazione in Champions League, i bianconeri cambieranno in società e in panchina. Giorgio Chiellini diventerà una figura dirigenziale di maggior spicco e, per l'allenatore, l'idea è di riportare a casa Antonio Conte.