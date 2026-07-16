Il calciomercato del Milan entra nel vivo con un importante intreccio sulle corsie esterne. I vertici societari rossoneri sono in fitta trattativa con l'Aston Villa per la cessione a titolo definitivo di Pervis Estupiñán al club di Birmingham. La dirigenza di Via Aldo Rossi, che attende nelle prossime ore la formulazione dell'offerta ufficiale da parte dei "Villans" per il nazionale ecuadoriano, ha già fissato il prezzo: servono 20 milioni di euro per lasciar partire il calciatore, arrivato a Milano appena un anno fa dal Brighton.

L'identikit di Amorim: fari puntati su Mazraoui

Per sostituire il partente Estupiñán, il nuovo allenatore del Milan,, ha richiesto espressamente un innesto di spessore internazionale sulla fascia. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il primo nome cerchiato in rosso sul taccuino del tecnico portoghese è quello di. Classe 1997, nazionale marocchino in possesso del passaporto olandese, il calciatore è attualmente in forza al Manchester United, club dove ha già lavorato proprio alle dipendenze di mister Amorim.

Tra i due si è consolidato un ottimo feeling professionale, tanto che nel dicembre del 2024 Amorim si era espresso in termini entusiastici sul valore del difensore: «È un giocatore di altissimo livello. Capisce il gioco. Sa come attaccare, è molto tecnico, è molto bravo in fase difensiva ed è molto forte nell'uno contro uno. È un giocatore moderno. Penso che sia il futuro della nostra squadra. Quando pensi a lui, ti rendi conto che abbiamo bisogno di più giocatori come Nous, capaci di controllare il ritmo, che siano davvero bravi e a loro agio con il pallone. Quindi, sono davvero contento di Nous».

Cifre, contratto e la carta Rafaela Pimenta

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L'ex laterale di Ajax e Bayern Monaco è legato ai "Red Devils" da un contratto valido fino al, all'interno del quale è presente un'opzione di rinnovo unilaterale per un'ulteriore stagione sportiva. Stando ai dati riportati dal portale specializzato 'Transfermarkt', il valore di mercato del cartellino si attesta attorno aiA rendere l'operazione decisamente possibile c'è anche un fattore di mercato: Mazraoui è assistito professionalmente da. La nota procuratrice vanta eccellenti rapporti commerciali sia con il club rossonero sia con, il quale è un estimatore della prima ora delle qualità del terzino. Reduce da una vetrina Mondiale di alto livello disputata con la maglia del Marocco, l'esterno dello United - abile a giocare tanto sulla fascia destra quanto su quella sinistra - si candida a diventare a tutti gli effetti il prossimo grande colpo di mercato per la nuova stagione del Diavolo.