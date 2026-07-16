Il retroscena di SportMediaset sul futuro dell'inglese: valutazione in calo causa scadenza 2027. Lo sblocco dell'affare legato a Enzo Fernández
Foden e il suo idolo in Serie A: "Dybala era il mio preferito" | VIDEO
Una vera e propria bomba di calciomercato scuote l'ambiente rossonero: secondo quanto riferito da 'SportMediaset' durante il consueto telegiornale sportivo dell'ora di pranzo, il Milan starebbe effettuando delle concrete e approfondite valutazioni sulla clamorosa possibilità di acquistare Phil Foden dal Manchester City.
La rottura con il City e il prezzo di saldo per la scadenza 2027Secondo quanto dettagliato dal giornalista Claudio Raimondi, si sarebbe creata maretta tra il fuoriclasse inglese e il Manchester City, club che rappresenta la sua casa calcistica da sempre. Dopo ben 9 stagioni vissute in prima squadra con la maglia dei "Citizens", e al termine di un'annata complicata e difficile in cui il giocatore ha perso persino lo status di titolare fisso nella Nazionale inglese, Foden potrebbe concretamente fare le valigie in questa sessione estiva.
Un intermediario di mercato avrebbe proposto il profilo del classe 2000 al Galatasaray, all'Atlético Madrid e, appunto, anche al Milan. Il club di Via Aldo Rossi ci sta pensando seriamente per una serie di ragioni strategiche. La prima è legata a un costo del cartellino che, a sorpresa, non appare esorbitante: la valutazione oscilla infatti tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra così accessibile per un top player di questo calibro si spiega con la situazione contrattuale: l'accordo con il City scadrà il 30 giugno 2027 e il calciatore non ha alcuna intenzione di rinnovare.
L'incastro perfetto: fuori Leão, dentro il trequartista per AmorimIl secondo motivo è di natura puramente tecnica e finanziaria: il Milan andrebbe a finanziare l'operazione Foden attraverso la cessione di Rafael Leão. Il portoghese è sul mercato per una valutazione del tutto simile, con la differenza fondamentale che Foden – trequartista mancino che ama partire da destra per poi accentrarsi – possiede esattamente le caratteristiche tecniche richieste da Rúben Amorim per il suo 3-4-2-1. Al contrario, Leão, per caratteristiche e stile di gioco, non si sposa al meglio con i dettami tattici del nuovo mister lusitano.
Anche sul fronte dell'ingaggio, come sottolineato da Raimondi, i numeri rientrerebbero nei parametri societari. Al Manchester City Foden percepisce attualmente uno stipendio da 7,5 milioni di euro netti per l'ultimo anno di contratto; nel Milan, di fatto, andrebbe a rilevare l'onere economico da 7 milioni di euro netti a stagione (ma su base pluriennale) che il Diavolo andrebbe a risparmiare con l'addio di Leão.
Il semaforo verde del City: Maresca vuole Enzo FernándezTutto fatto per il clamoroso sbarco a Milano? Non ancora. Per concedere il definitivo via libera alla partenza di Foden, il Manchester City vuole prima piazzare un grandissimo colpo in entrata nel reparto mediano.
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