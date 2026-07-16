Foden e il suo idolo in Serie A: "Dybala era il mio preferito" | VIDEO

Una vera e propria bomba di calciomercato scuote l'ambiente rossonero: secondo quanto riferito da 'SportMediaset' durante il consueto telegiornale sportivo dell'ora di pranzo, il Milan starebbe effettuando delle concrete e approfondite valutazioni sulla clamorosa possibilità di acquistare Phil Foden dal Manchester City.

La rottura con il City e il prezzo di saldo per la scadenza 2027

Secondo quanto dettagliato dal giornalista Claudio Raimondi, si sarebbe creata maretta tra il fuoriclasse inglese e il Manchester City, club che rappresenta la sua casa calcistica da sempre. Dopo ben 9 stagioni vissute in prima squadra con la maglia dei "Citizens", e al termine di un'annata complicata e difficile in cui il giocatore ha perso persino lo status di titolare fisso nella Nazionale inglese, Foden potrebbe concretamente fare le valigie in questa sessione estiva.

Un intermediario di mercato avrebbe proposto il profilo del classe 2000 al Galatasaray, all'Atlético Madrid e, appunto, anche al Milan. Il club di Via Aldo Rossi ci sta pensando seriamente per una serie di ragioni strategiche. La prima è legata a un costo del cartellino che, a sorpresa, non appare esorbitante: la valutazione oscilla infatti tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra così accessibile per un top player di questo calibro si spiega con la situazione contrattuale: l'accordo con il City scadrà il 30 giugno 2027 e il calciatore non ha alcuna intenzione di rinnovare.

L'incastro perfetto: fuori Leão, dentro il trequartista per Amorim

Il secondo motivo è di natura puramente tecnica e finanziaria: il Milan andrebbe a finanziare l'operazione Foden attraverso la cessione di. Il portoghese è sul mercato per una valutazione del tutto simile, con la differenza fondamentale che Foden – trequartista mancino che ama partire da destra per poi accentrarsi – possiede esattamente le caratteristiche tecniche richieste daper il suo. Al contrario, Leão, per caratteristiche e stile di gioco, non si sposa al meglio con i dettami tattici del nuovo mister lusitano.

Anche sul fronte dell'ingaggio, come sottolineato da Raimondi, i numeri rientrerebbero nei parametri societari. Al Manchester City Foden percepisce attualmente uno stipendio da 7,5 milioni di euro netti per l'ultimo anno di contratto; nel Milan, di fatto, andrebbe a rilevare l'onere economico da 7 milioni di euro netti a stagione (ma su base pluriennale) che il Diavolo andrebbe a risparmiare con l'addio di Leão.

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Tutto fatto per il clamoroso sbarco a Milano? Non ancora. Per concedere il definitivo via libera alla partenza di Foden, il Manchester City vuole prima piazzare un grandissimo colpo in entrata nel reparto mediano.Il nuovo manager dei "Citizens",(subentrato a Pep Guardiola), sogna infatti un grandioso ricongiungimento con, da lui già allenato nella passata stagione al Chelsea. La valutazione che i "Blues" fanno del centrocampista argentino è monstre: ben 150 milioni di euro. Qualora questa complessa operazione in Premier League dovesse andare in porto, Foden avrebbe il via libera per scegliere la sua prossima destinazione. E il Milan si farebbe trovare in prima linea, pronto a piazzare il colpo da novanta che farebbe impazzire di gioia i propri sostenitori.