Giornata piena di aggiornamenti per il Milan. Arrivano aggiornamenti sulla situazione Estupinan, con l'esterno sempre più vicino all'addio, mentre prende campo la tentazione Phil Foden, in uscita dal City. Ma quale sarà il futuro dei giovani Camarda e Kostic? Ecco i possibili scenari. In giornata, però, è arrivato un clamoroso retroscena che poteva far tingere la carriera di Luis De La Fuente di rossonero. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Milan, i piani futuri per Camarda e Kostic

, come ben sappiamo, è rientrato al Milan dopo il prestito al Lecce, am il club valuta un nuovo trasferimento temporaneo per garantirgli maggiore continuità.le squadra interessate, con i blucerchiati molto favoriti grazie alla presenza di Corradi. prima, però, Camarda e Comotto rinnoveranno il proprio contratto con il club rossonero.

Storia diversa per Kostic. Il giovane attaccante 2007 arrivato dal Partizan ha impressionato tutti. Il piano del Milan, infatti, è quello di farlo crescere gradualmente: dovrebbe iniziare la stagione con il Milan Futuro, per poi puntare alla prima squadra.

Calciomercato Milan, Estupinan verso l'addio

Retroscena De La Fuente

Milan, idea Foden?

ha avviato i contatti con il Milan per, individuato come sostituto ideale di Lucas Digne, sempre più vicino al PSG. Emery apprezza l'esterno delper la sua precedente esperienza in Premier League e per le sue caratteristiche tecniche. Secondo il, la trattativa è in fase avanzata e il club inglese è molto fiducioso di chiudere in breve tempo l'operazione.Secondo quanto rivelato da Il Giornale, nella primavera del 2024 il Milan aveva sondatocome possibile successore di, apprezzandone il calcio offensivo e la valorizzazione dei giovani presenti nelle varie rose a disposizione. Il ct della Spagna, però, rifiutò l'offerta. La motivazione? Voleva restare fedelealla parola data alla Nazionale, inseguendo l'obiettivo di vincere il Mondiale. Una scelta che si è rivelata vincente, con la Roja ora in finale di Coppa del Mondo dopo il trionfo a EURO24.Il Milan è alla ricerca di un trequartista mancino per il 3-4-2-1 di Amorim. Dopo aver seguito Karetsas, ora vicino al Dortmund, i rossoneri stanno valutando alternative come, ad esempio, Nicolò Zaniolo. Nelle ultime ore, però, sta prendendo quota il nome di, calciatore del Manchester City, profilo ideale per le caratteristiche e le grandi qualità in possesso.

L'inglese potrebbe lasciare il City, visto il contratto insieme cadenza nel 2027. Nell'ultima stagione il giovane ha collezionato 50 presenze, servendo anche 10 gol e 7 assist. Il suo valore, però, si aggira attorno ai 70 milioni di euro, cifra ritenuta compatibile con gli ultimi investimenti fatti dal Milan. L'operazione resta difficile, ma il club potrebbe provarci.