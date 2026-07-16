Il Milan ha deciso di non badare a spese per il nuovo corso di Ruben Amorim. I rossoneri, infatti, sono partiti col botto: 100 milioni di euro spesi in neanche quindici giorni per soli due calciatori, il bomber Goncalo Ramos (70 milioni) e il difensore Mario Gila (30 milioni). Una partenza sprint che proietta il club rossonero nell'elitè delle società che hanno speso più soldi in questa sessione.

Milan, 100 milioni già spesi: solo quattro club hanno speso di più

Tottenham (267 milioni) Manchester City (175 milioni) Brighton (120 milioni) Chelsea (120 milioni) Milan (100 milioni)

Le richieste ulteriori di Amorim

Come analizzato, la cifra sborsata dal Milan è altissima e si avvicina agli investimenti fatti da altre big come, ad esempio, il. A livello mondiale, infatti, solamente quattro club hanno speso più dei rossoneri in questa sessione:Nonostante l'esborso economico grandissimo, la rosa non è ancora completata. L'allenatore Ruben Amorim ha le idee molto chiare e ha già presentato alla dirigenza rossonera la lista per completare il suo scacchiere tattico. Secondo le richieste del tecnico lusitano, il Milan dovrebbe prendere un altro difensore centrale, con il nome di Goncalo Inacio in pole, un esterno d'attacco, un trequartista e un possibile innesto a centrocampo, anche se non è proprio la priorità assoluta.

Tuttavia, prima di poter intervenire, per il Milan è giunta l'ora di cedere qualche pedina. La lista dei partenti è molto lunga, ma i più vicini all'addio sembrerebbero essere proprio Tomori, Loftus-Cheek ed Estupinan. In lista anche Fofana, Gimenez e Rafa Leao. L'obiettivo? Incassare all'incirca 150 milioni di euro.