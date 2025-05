Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Coppa Italia, ti voglio”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 14 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con la presentazione di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025 in programma alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Una gara che vale doppio per entrambe le squadre: per la conquista di un trofeo nazionale e per la qualificazione diretta alla prossima edizione dell'Europa League.