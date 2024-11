Slovan Bratislava-Milan, probabili formazioni LIVE: le possibili mosse

Domani pomeriggio, alle ore 18:45, si disputerà allo stadio 'Tehelné pole' di Bratislava (Slovacchia) la sfida Slovan-Milan, partita della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025.

Lo Slovan Bratislava, allenato da Vladimir Weiss, è 36° e ultimo in classifica con 4 sconfitte nelle prime 4 partite, mentre il Milan di Paulo Fonseca è al 20° posto con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 4 gare. Un successo, per i rossoneri, vorrebbe dire fare un passo in avanti verso la qualificazione.

Se direttamente agli ottavi di finale o se attraverso i playoff, lo vedremo. Qui di seguito vediamo le probabili formazioni del match. In casa rossonera, due ballottaggi in difesa: uno tra Davide Calabria ed Emerson Royal, l'altro tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Per il resto, dovrebbe giocare Samuel Chukwueze titolare sulla destra della trequarti, dove rientrerà anche Christian Pulisic dal 1'.

Nessun problema per Rafael Leão, che era uscito zoppicando da 'San Siro' al termine di Milan-Juventus di campionato. Come terminale offensivo giocherà Tammy Abraham: lo spagnolo Álvaro Morata, infatti, è squalificato per un turno.

