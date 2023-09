Probabile ritorno al 4-3-3 per il Cagliari, che in attacco dovrebbe ritrovare Pavoletti, infortunatosi alla seconda giornata contro l'Inter: ai suoi lati Luvumbo e Nandez. Tornano sulle fasce Zappa e Augello, con Dossena e Wieteska come difensori centrali. A centrocampo confermato Prati in regia con Makoumbou e Sulemana mezzali.