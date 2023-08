Le probabili formazioni di Bologna-Milan , partita della 1^ giornata della Serie A 2023-2024 , in programma lunedì 21 agosto , alle ore 20:45 .

Con Arnautovic passato all’Inter, Motta si affida in attacco a Zirkzee. Esordio a sinistra per il nuovo acquisto Ndoye

Pioli conferma il cambio di modulo provato nelle amichevoli estive, passando al 4-3-3. Due i ballottaggi: uno in difesa, tra Kalulu e Calabria, e uno in attacco, con Pulisic che dovrebbe partire titolare a destra, per poi dare il cambio a Chukwueze.