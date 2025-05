In alto, sotto la testata, si parla della Juventus e, in particolare, dei movimenti sul mercato. L'attaccante francese Randal Kolo Muani potrebbe essere riscattato: ha anche posato con la nuova maglia dei bianconeri. In caso di qualificazione della 'Vecchia Signora' in Champions, poi, occhio all'opzione Karim Adeyemi (Borussia Dortmund). Si muove anche il Torino: con Vanja Milinković-Savić via (Napoli o Premier League), la prima scelta per la porta è Elia Caprile.