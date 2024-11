Tammy Abraham, in panchina per 90' contro la Juventus, sarà titolare in Slovan Bratislava-Milan di Champions League di domani pomeriggio

Slovan Bratislava-Milan, Abraham dal 1' in attacco

Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Abraham, che è rimasto in panchina per 90' durante l'ultimo Milan-Juventus 0-0 in campionato, avrà così la chance per dimostrare il suo valore in questo confronto europeo: parlerà anche in conferenza stampa, nella serata odierna, con il tecnico lusitano.