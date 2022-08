Stefano Pioli , tecnico del Milan, confermerà in blocco il pacchetto difensivo davanti al portiere Mike Maignan . Spazio, dunque, a Davide Calabria , Pierre Kalulu , Fikayo Tomori e Theo Hernández . A centrocampo mancherà Sandro Tonali: al suo posto dovrebbe giocare Rade Krunić , favorito su Tommaso Pobega. Sulla trequarti, Junior Messias e Brahim Díaz dovrebbero vincere i ballottaggi con Alexis Saelemaekers e Yacine Adli per il centro-destra; confermato, logicamente, Rafael Leão sul versante di sinistra. In attacco, Ante Rebić si candida per una maglia da titolare, con Olivier Giroud inizialmente in panchina.

Andrea Sottil, nuovo allenatore dell'Udinese, potrebbe dover rinunciare a Rodrigo Becão in difesa. Al suo posto, uno tra Jake Bijol e Bram Nuytinck (favorito il primo). Adam Masina, tornato in Italia dopo l'esperienza al Watford, dovrebbe giocare centrale di sinistra nella retroguardia a tre. In mezzo al campo, ballottaggio tra Walace e Sandi Lovric (forse gioca il secondo) per rimpiazzare il turco Tolgay Arslan. Dubbio, a sinistra, tra Enzo Ebosse e Destiny Udogie, fresco di firma con il Tottenham (ma resterà in Friuli fino al 30 giugno 2023), reduce da un affaticamento muscolare. In attacco, l'ex Gerard Deulofeu sarà assistito da Isaac Success.