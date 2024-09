In casa Inter, Inzaghi ha un dubbio tra Benjamin Pavard e Yann-Aurel Bisseck come centrale di destra della difesa a tre. Quindi, sempre sul versante di destra, l'altro ballottaggio è tra Denzel Dumfries e l'ex Matteo Darmian. Sono favoriti, per partire dall'inizio, il francese e l'olandese. Tornerà dal 1' il bomber Lautaro Martínez dopo l'iniziale panchina in Champions League.