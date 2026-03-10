Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della riapertura della lotta Scudetto tra il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica in Serie A a quota 60 punti e l'Inter di Cristian Chivu, prima a 67. Il successo nel derby ha riavvicinato i rossoneri e convinto Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club, a blindare il tecnico livornese anche per il futuro. Olivier Bierhoff, ex attaccante del Milan, si è detto convinto di come una rimonta sia possibile.