Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Cardinale blinda Allegri e lancia la rimontona Milan'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della riapertura della lotta Scudetto tra il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica in Serie A a quota 60 punti e l'Inter di Cristian Chivu, prima a 67. Il successo nel derby ha riavvicinato i rossoneri e convinto Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club, a blindare il tecnico livornese anche per il futuro. Olivier Bierhoff, ex attaccante del Milan, si è detto convinto di come una rimonta sia possibile.

L'Inter, dal canto suo, medita dei cambi di formazione per le prossime partite. Prossimi al rientro, infatti, ci sono Marcus Thuram e, soprattutto, dal 1', l'olandese Denzel Dumfries: pagherà Luis Henrique.

Stasera, intanto, alle ore 21:00, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, si disputerà Atalanta-Bayern Monaco, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2025-2026: la 'Dea' è l'unica compagine italiana rimasta in corsa.

Approfondimento, infine, sulla corsa al quarto posto in campionato: tra Roma, Como e Juventus potrebbe farcela soltanto una. Probabilmente, chi riuscirà a segnare più delle rivali.

