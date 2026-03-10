L'Inter, dal canto suo, medita dei cambi di formazione per le prossime partite. Prossimi al rientro, infatti, ci sono Marcus Thuram e, soprattutto, dal 1', l'olandese Denzel Dumfries: pagherà Luis Henrique.
Stasera, intanto, alle ore 21:00, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, si disputerà Atalanta-Bayern Monaco, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2025-2026: la 'Dea' è l'unica compagine italiana rimasta in corsa.
Approfondimento, infine, sulla corsa al quarto posto in campionato: tra Roma, Como e Juventus potrebbe farcela soltanto una. Probabilmente, chi riuscirà a segnare più delle rivali.
