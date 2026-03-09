Derby Milan-Inter, retroscena Modric: il coro dei compagni e ...

Pianeta Milan
La corsa negli spogliatoi e il coro dei compagni: il retroscena sul derby di Modric

Derby Milan-Inter, Luka Modric è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri grazie al gol di Estupinan. Un retroscena riportato da Gazzetta.it
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Salito in cattedra ancora una volta in stagione, Luka Modric ha giganteggiato a centrocampo nel derby tra Milan e Inter. Il croato è stato intervistato dalle varie televisioni italiane ed estere dopo la partita per questo ha lasciato il campo dopo tutti i suoi compagni. Gazzetta.it svela un interessante retroscena in merito.

Il centrocampista del Milan è corso nello spogliatoio con i compagnia che lo avrebbero aspettato e accolto con un coro: "Luka! Luka!". Secondo la rosea un segnale davvero molto importante: Modric sarebbe considerato da tutti un giocatore a parte, di una categoria a parte d'altronde la sua carriera parla per lui. Intelligenza e tecnica uniche ma anche corsa, senso della posizione e grinta, cose non banali e scontati all'età di Modric. Secondo il quotidiano non si metterebbe mai sul piedistallo anzi: parlerebbe con i compagni da pari. Per il Milan resta fondamentale l'apporto straordinario che sta dando Modric in questa stagione.

