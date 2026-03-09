Derby Milan-Inter, retroscena Modric: il coro dei compagni e ...

Il centrocampista del Milan è corso nello spogliatoio con i compagnia che lo avrebbero aspettato e accolto con un coro: "Luka! Luka!". Secondo la rosea un segnale davvero molto importante: Modric sarebbe considerato da tutti un giocatore a parte, di una categoria a parte d'altronde la sua carriera parla per lui. Intelligenza e tecnica uniche ma anche corsa, senso della posizione e grinta, cose non banali e scontati all'età di Modric. Secondo il quotidiano non si metterebbe mai sul piedistallo anzi: parlerebbe con i compagni da pari. Per il Milan resta fondamentale l'apporto straordinario che sta dando Modric in questa stagione.