Il derby rilancia Fofana: assist, applausi e futuro da titolare al Milan

Milano è ancora rossonera. Questa è la sentenza che ci lascia il derby di ieri sera vinto dal Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, con l'ultimo successo ottenuto, raggiungono quota sette per quanto riguarda i derby consecutivi senza sconfitta. Decisivo l'inaspettato Pervis Estupinan al suo primo gol con la maglia del Diavolo. L'ecuadoriano, autore anche di un gran movimento alle spalle di Luis Henrique, deve ringraziare il suo compagno Youssouf Fofana. Dopo uno scambio in mezzo al campo con Rafael Leao, il francese taglia e lascia partite un filtrante perfetto per l'esterno rossonero. Assist e prestazione generale che certifica la crescita del 19 rossonero nelle ultime settimane. Dopo Cremona, anche nel derby di Milano Fofana è uno dei più positivi tra i rossoneri. Ecco le pagelle del centrocampista transalpino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>