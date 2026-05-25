Ore decisive e di fortissima tensione in casa rossonera. Dopo la sconfitta contro il Cagliari e il verdetto della mancata qualificazione alla prossima Champions League, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, è pronto a varare una rivoluzione totale, toccando quadri societari e staff tecnico. Sono tutti a rischio: da Furlani e Moncada a Tare e Allegri (che ieri ha preso tempo quando gli hanno chiesto di parlare del suo futuro). La redazione di PianetaMilan.it, con i suoi inviati sul posto, segue l'evolversi della situazione societaria minuto per minuto. Rimani aggiornato in diretta su tutti i movimenti, i faccia a faccia e le decisioni sul futuro del club
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LIVE Milan – Rivoluzione panchina e dirigenti: si cerca un profilo alla Fabregas. Allegri verso l’esonero
La rivoluzione tecnica: cosa succederà a Tare e Allegri?—
"Tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League". Così si era espresso Massimiliano Allegri alla viglia di Milan-Cagliari. I rossoneri, battuti a San Siro, hanno chiuso il campionato quinti, qualificandosi per la prossima Europa League. E' evidente quindi che il destino del tecnico livornese (e con lui quello del DS Tare) siano appesi a un filo. Se saltano, chi arriva? Dipenderà dal nuovo assetto societario e chi guiderà il club. Al momento, abbozzare nomi è solo un esercizio di fantasia, seppur con forti ancore alla realtà. Si è parlato tanto di Vincenzo Italiano, come anche Raffaele Palladino e, dopo l'addio al Napoli, di Antonio Conte. Da non trascurare anche Simone Inzaghi.
Allegri verso l'esonero
Dal canale WhatsApp di Matteo Moretto e Fabrizio Romano arrivano segnali di esonero per il tecnico livornese: "Massimiliano Allegri a serio rischio esonero: valutazioni in corso al Milan con Gerry Cardinale al timone".
Ecco che allenatore si cerca
Dalla proprietà rossonera, scrive Il Corriere dello Sport, arrivano le linee guida su come dovrà essere il nuovo corso rossonero. Un allenatore che "giochi come Fabregas"; un calcio offensivo e propositivo. La decisione spetterà a Gerry Cardinale.
Conte al Milan, una possibilità
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Pianeta Milan il nome di Antonio Conte è un profilo da considerare come prossimo allenatore dei rossoneri. Per il post Pioli, i candidati forti di Zlatan Ibrahimovic erano tre: Sergio Conceição, Thiago Motta e Antonio Conte. Con più potere nelle mani di Ibrahimovic, è facile pensare come il nome di Antonio Conte possa tornare di moda.
Tre opzioni per il futuro di Allegri
Possibile l'esonero per l'allenatore livornese, ma RedBird spera in una chiamata da parte del Napoli e dell'Italia. Questo perché, in caso di firma con un'altra squadra, il Milan risparmierebbe i 5 milioni di contratto rimasti per il 2027.
Furlani lascia Casa Milan
Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, Giorgio Furlani dovrebbe avere lasciato Casa Milan in questi minuti.
Duro comunicato della Curva Sud
La Curva Sud tuona sui social: "VATTENE VIA! Invece di rinchiuderti come un topo negli hotel di lusso, sparisci insieme a tutto il circo che hai messo in piedi da quattro anni a questa parte…".
Chi al posto di Allegri?
Per la panchina del nuovo corso, la linea tracciata da RedBird guarda con forza all'estero. La Gazzetta dello Sport evidenzia tre profili caldi (Xavi-Iraola-Silva), a cui si aggiungono Van Bommel e Thiago Motta.
Altro striscione contro Cardinale
Come riportato dal nostro Stefano Bressi, la Curva Sud protesta ancora contro Cardinale: "Cardinale go home: SHAME!". Stesso striscione anche a Casa Milan.
Chi farà le scelte
Da quello che trapela, Zlatan Ibrahimovic si occuperà della scelta del nuovo direttore sportivo, mentre Calvelli sceglierà l'amministratore delegato
Cardinale convoca la stampa (gradita)
Come ci fa sapere il nostro inviato Stefano Bressi, è in corso, in un albergo un incontro tra Cardinale e una cerchia di giornalisti scelti dal Milan in base alla loro politica comunicativa degli ultimi mesi: presente anche Ibrahimovic, assenti Furlani e Moncada, che sono in sede. Tare e Allegri non pervenuti.
Arrivato anche Moncada
E' arrivato anche il direttore tecnico e capo area scouting Geoffrey Moncada, anche lui in macchina e anche lui senza rilasciare dichiarazioni.
Furlani in sede a Casa Milan
Come raccolto direttamente dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, la dirigenza si è asserragliata nella sede del club. L'amministratore delegato Giorgio Furlani è entrato a Casa Milan intorno alle 10:20 senza lasciare dichiarazioni. Volto serio e imperscrutabile: non si preannuncia una giornata facile
La rivoluzione societaria: Furlani out? Ecco chi potrebbe arrivare al Milan—
Il casting per il nuovo assetto societario è già scattato e vede tre profili principali in corsa per il ruolo di amministratore delegato del post-Furlani, compito che RedBird intende affidare alla regia di Massimo Calvelli:
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