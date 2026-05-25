Milan-Cagliari, Allegri ammette: “Il nostro livello è questo”

Come si spiega questo crollo e la partita: "Spiegare è difficile. Una volta in vantaggio abbiamo difeso male. Come con l'Atalanta, poca reazione nervosa. Che avevamo avuto all'ultima. Siamo delusi e amareggiati per il risultato. Però bisogna accettare il verdetto. Non il momento, ora dopo mezz'ora, di fare valutazioni. Però poi sì, a 360 gradi. Senza ridurre alla partita di stasera. Il girone di ritorno non è stato bello. Nelle 24 partite abbiamo messo tante energie nervose, poi sono venute meno. Ho anche ringraziato i ragazzi. La classifica è ciò che ci meritiamo, ma siamo delusi perché la partita si era messa bene".