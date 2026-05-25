Milan-Cagliari, Allegri ammette: “Il nostro livello è questo”

Se ha pensato a fare un passo indietro: "Fare l'analisi ora della partita e degli errori tecnici non ha senso. Sicuramente ci sono stati. Quando finiscono le annate, nel bene e nel male, bisogna avere lucidità e freddezza di analizzare tutto. Siamo arrivati quinti e ci meritiamo questo. Abbiamo fatto il massimo e non c'è niente da fare".
Come si spiega il girone di ritorno: "In questo momento non lo so spiegare. Avevamo meno energie nervose. Altrimenti non perdi 5 partite in casa. Nelle ultime 4 in casa abbiamo fatto un punto. Ci è mancata soprattutto l'energia nervosa".
Perché in tre mesi non è stata trovata una soluzione: "Dovevo trovarla io e il responsabile sono io. Però quando sei al Milan e arrivi in fondo con partite decisive, più difficili da giocare, come stasera, dopo l'1-0 sembrava avessimo già raggiunto l'obiettivo e ci siamo incasinati, sono più pesanti".
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