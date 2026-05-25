PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Cagliari, Allegri ammette: “Il nostro livello è questo”

MILAN-CAGLIARI

Milan-Cagliari, Allegri ammette: “Il nostro livello è questo”

Milan-Cagliari, Allegri ammette: “Il nostro livello è questo” - immagine 1
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato prima dopo la fine della partita tra Milan-Cagliari che si è giocata a San Siro. Le parole in conferenza stampa
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Dopo il triplice fischio dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata, è finita la partita tra Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che si è giocata dalle 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Nel post partita ha parlato l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa.

Come si spiega questo crollo e la partita: "Spiegare è difficile. Una volta in vantaggio abbiamo difeso male. Come con l'Atalanta, poca reazione nervosa. Che avevamo avuto all'ultima. Siamo delusi e amareggiati per il risultato. Però bisogna accettare il verdetto. Non il momento, ora dopo mezz'ora, di fare valutazioni. Però poi sì, a 360 gradi. Senza ridurre alla partita di stasera. Il girone di ritorno non è stato bello. Nelle 24 partite abbiamo messo tante energie nervose, poi sono venute meno. Ho anche ringraziato i ragazzi. La classifica è ciò che ci meritiamo, ma siamo delusi perché la partita si era messa bene".

LEGGI ANCHE

Se ha pensato a fare un passo indietro: "Fare l'analisi ora della partita e degli errori tecnici non ha senso. Sicuramente ci sono stati. Quando finiscono le annate, nel bene e nel male, bisogna avere lucidità e freddezza di analizzare tutto. Siamo arrivati quinti e ci meritiamo questo. Abbiamo fatto il massimo e non c'è niente da fare".

Come si spiega il girone di ritorno: "In questo momento non lo so spiegare. Avevamo meno energie nervose. Altrimenti non perdi 5 partite in casa. Nelle ultime 4 in casa abbiamo fatto un punto. Ci è mancata soprattutto l'energia nervosa".

Perché in tre mesi non è stata trovata una soluzione: "Dovevo trovarla io e il responsabile sono io. Però quando sei al Milan e arrivi in fondo con partite decisive, più difficili da giocare, come stasera, dopo l'1-0 sembrava avessimo già raggiunto l'obiettivo e ci siamo incasinati, sono più pesanti".

Leggi anche
Milan-Cagliari, Rodriguez felicissimo: “Non dimenticherà mai il gol”
Disastro Milan, niente Champions: progetto fallito, non si salva nessuno. Cardinale ora cosa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA