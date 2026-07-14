Milan, Ibra pazzo di un obiettivo. Mendes a lavoro per Antonio Silva. Summit tra Amorim e Cardinale

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Ibrahimovic pazzo di Mazraoui. Si riapre la pista Antonio Silva. Summit tra Cardinale e Amorim. Si decide il futuro di Luka Modric. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Occhio al futuro di Modric

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il discorso Luka Modric è a parte: entro la fine di questa settimana o al massimo all'inizio della prossima, si potrebbero sciogliere i dubbi riguardo il suo futuro con il Milan. Modric potrebbe diventare un jolly importante per il nuovo allenatore Ruben Amorim: difficile pensare che l'ex Real Madrid possa giocare tutte le partite come accaduto lo scorso anno. Più probabile che diventi un mediano importante, magari per le partite più decisive della stagione.

Anche perché andrà verificato se Modric sia in grado di tenere i ritmi richiesti dal calcio di Amorim: il portoghese chiede intensità per tutta la partita dai suoi mediani. Se dovesse restare, Modric potrebbe dividersi i minuti in campo con Jashari: lo svizzero vuole spazio per dimostrare di meritarsi davvero il Milan, dopo una prima annata complessa.

Pista Antonio Silva aperta

Antonio Silva, come scrive La Gazzetta dello Sport, continua a non firmare il rinnovo con il Benfica e resta in scadenza di contratto a giugno 2027. L'agentecontinua a lavorare per portare il difensore del Benfica in rossonero, anche se non c'è ancora l'affondo di Gerry Cardinale.

Questa al momento la difesa titolare del Milan: Pavlovic, Gabbia e Gila con Tomori che sembra destinato a partire in questa sessione di calciomercato. Il Diavolo avrà bisogno di un altro profilo per completare il reparto, anche solo a livello numerico, visto che la squadra di Amorim giocherà tre competizioni, con l'obiettivo di fare il meglio possibile.

Ibra pazzo per Mazraoui

Il giornalista Claudio Raimondi ha parlato del possibile prossimo colpo del Milan. Ecco le sue parole a: "Noussair Mazraoui: Ibrahimovic è impazzito per lui. Ha due anni di contratto con lo United e Amorim lo conosce e lo vorrebbe. Ci sono i primi contatti con l'agente Pimenta, ma non c'è una trattativa tra club. Può giocare sia a destra che a sinistra".

Noussair Mazraoui è un terzino destro classe 1997 che possiede grandissima duttilità tattica, visto che può anche giocare nei tre centrali del reparto. Può essere davvero perfetto per il 3-4-2-1 di Amorim con un costo gestibile per il Milan, visto che si parla di circa 20 milioni di euro di valore.

Summit tra Amorim e Cardinale

Il mercato resta al centro per i rossoneri. Il Milan ha investito più di 100 milioni di euro per portare a Milanello Gila e, ma non si fermerà e cercherà altri investimenti per Amorim. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'allenatore portoghese è fiducioso per quanto riguarda l'arrivo di altri rinforzi: chiacchierata di mercato fatta con Cardinale, Almstadt e Gardiner dopo pranzo, durante la quale l'allenatore portoghese ha avuto ulteriori rassicurazioni.

Quali potrebbero essere le prossime mosse del mercato del Milan? Prima occhio alle cessioni per sfoltire la rosa. Tomori, Loftus-Cheek, Bondo e altri sembrano in uscita. Quali potrebbero essere le priorità in entrata? L'esterno di centrocampo (specialmente se dovesse uscire Estupiñán) e il trequartista dovrebbero essere i prossimi colpi dei rossoneri.