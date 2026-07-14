Primo giorno di raduno per il Milan a Milanello: i rossoneri, guidati da Ruben Amorim, hanno chiuso la giornata con l'allenamento aperto al pubblico (qui le notizie LIVE di Pianeta Milan). Dopo una serie di esercitazioni, l'allenatore portoghese ha fatto giocare un paio di partitelle interessanti (qui le nostre sensazioni a riguardo).

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Gli schieramenti della prima partitella e gli esperimenti tattici di Amorim

Come scrive La Gazzetta dello Sport, questi sono stati gli schieramenti messi in campo: Odogu,, Comotto, Fofana e Bartesaghi in mezzo, Ossola edietro Kostic. In bianco (in dieci) i difensorie Terracciano, i centrocampisti Athekame, Ricci e Musah,e Guernier alle spalle di

Loftus-Cheek ha giocato sulla linea dei trequartisti, mentre Gila è stato provato come braccetto destro e come centrale del reparto. Chukwueze ha agito come esterno in mediana a destra e a sinistra. Milan schierato con il 3-4-2-1 con Amorim che ha chiesto costruzione dal basso, velocità e precisione sia nei passaggi sia nelle conclusioni.

Il retroscena di mercato: il summit con Cardinale e le prossime mosse

Queste le primissime sensazioni dagli allenamenti, ma c'è anche il mercato che è ancora nel pieno dello svolgimento. Il Milan ha investito più di 100 milioni di euro per portare a Milanello Gila e, ma non si fermerà certo a soli due acquisti, per quanto importanti.

Come scrive il quotidiano, Amorim è fiducioso per quanto riguarda l'arrivo di altri rinforzi: chiacchierata di mercato fatta con Cardinale, Almstadt e Gardiner dopo pranzo, durante la quale l'allenatore portoghese ha avuto ulteriori rassicurazioni.

Quali potrebbero essere le prossime mosse del mercato del Milan? Prima occhio alle cessioni per sfoltire la rosa, poi si punterà ai rinforzi per Amorim: l'esterno di centrocampo (specialmente se dovesse uscire Estupiñán) e il trequartista dovrebbero essere le priorità in entrata del Milan. Poi, anche in base alle altre cessioni, si valuteranno le possibili altre mosse per completare la rosa di Ruben Amorim.