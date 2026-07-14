Calciomercato, Antonio Silva non firma: Mendes lavora per portarlo al Milan

Il Milan ha iniziato ieri la stagione con il primo giorno di raduno (qui tutte le notizie da Pianeta Milan). Il club si allenerà ogni mattina alla ricerca della migliore condizione possibile e per poter assorbire il prima possibile il calcio di Ruben Amorim.

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Gli obiettivi per completare la rosa rossonera

un trequartista

un esterno di centrocampo

Oltre al calcio giocato c'è ancora tanto mercato che deve arrivare per il Diavolo: i rossoneri sono alla ricerca di:

ma si potrebbe riaprire una trattativa per un difensore.

La situazione Antonio Silva e il nodo rinnovo

, come scrive La Gazzetta dello Sport, continua a non firmare il rinnovo con il Benfica e resta in scadenza di contratto a giugno 2027. Il Milan lo segue per rinforzarsi e Amorim lo stima. Secondo il quotidiano, il Milan vorrebbe tenersi aperte anche altre soluzioni.

A livello numerico, il club in questo momento è a posto, ma serve più qualità nell'impostazione dal basso nel reparto: i nomi restano quelli di:

Antonio Silva

Gonçalo Inacio, che però lo Sporting valuta molto.

Il ruolo di Mendes e le prospettive nel reparto arretrato

L'agentecontinua a lavorare per portare il difensore del Benfica in rossonero, anche se non c'è ancora l'affondo di. Il nuovo no di Antonio Silva al rinnovo di contratto non può far altro che abbassare il prezzo del suo cartellino.

Al momento la difesa titolare del Milan è costituita da:

Pavlovic

Gabbia

Gila

con Tomori che sembra destinato a partire in questa sessione di calciomercato: il Diavolo avrà bisogno di un altro profilo per completare il reparto, anche perché la squadra di Amorim giocherà tre competizioni in questa stagione, visto che ci sarà anche l'Europa League, un trofeo che il Milan può puntare a vincere.

Antonio Silva è un profilo giovane e in rampo di lancio, che potrebbe costare relativamente poco grazie alla sua scadenza di contratto. Potrebbe essere la classica occasione di mercato per il club di Gerry Cardinale.