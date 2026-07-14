Milan, ore decisive per Modric: fissata la scadenza per la scelta finale di mercato

Il Milan ha iniziato la stagione 2026-27 con il primo giorno di raduno, chiuso da un allenamento molto interessante (qui tutti i dettagli). Assenti tra i convocati di Ruben Amorim tutti i giocatori impegnati o che sono stati impegnati durante i Mondiali 2026, che dovrebbero rientrare in gruppo nelle prossime settimane dopo le vacanze per riprendersi.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il futuro di Luka Modric e i dubbi sul rinnovo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il discorso Luka Modric è a parte: entro la fine di questa settimana o al massimo all'inizio della prossima, la speranza di Amorim e diè che il mediano sciolga i dubbi sul suo futuro, visto che non c'è ancora certezza che resti al Milan anche per la prossima stagione. Se Modric dirà ancora sì al Diavolo, dovrebbe andare in Australia per il derby con l’Inter e poi in Indonesia per la sfida al Chelsea.

Il futuro di Modric resta molto importante per la stagione del Milan: nonostante l'età, il mediano rossonero è stato nettamente tra i migliori della scorsa stagione, per qualità e continuità per quanto riguarda le sue prestazioni.

Il ruolo tattico nel Milan di Ruben Amorim

Ora, con un anno in più, Modric potrebbe diventare un jolly importante per il nuovo allenatore Ruben Amorim: difficile pensare che l'expossa giocare tutte le partite come accaduto lo scorso anno. Più probabile che Modric diventi un mediano da inserire in squadra nelle partite più importanti, dove il Milan avrà bisogno delle sue qualità per portare a casa la vittoria.

Anche perché andrà verificato se Modric sia in grado di tenere i ritmi richiesti dal calcio di Amorim, che vuole pressing, velocità e ritmo per tutta la partita. Se dovesse restare, Modric potrebbe dividersi i minuti in campo con Jashari, che attende un'occasione per mettersi davvero in mostra con la maglia del Milan. Amorim e il Diavolo restano in attesa della decisione definitiva del mediano croato.