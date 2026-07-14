Fofana in uscita: il Milan ha sondato già il suo sostituto. Ecco chi è

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno iniziato la campagna di rinforzi estiva con due colpi importantissimi in due ruoli fondamentali. Prima i 70 milioni per Ramos (che sarà la punta titolare), poi i 30 milioni per Gila (che sarà uno dei tre pilastri difensivi dei rossoneri). Per i prossimi colpi si potrebbe dover aspettare ancora, ma i rossoneri potrebbero pensare già ad alcuni profili interessanti: come riportato da Tuttomercatoweb, c'è stato un sondaggio del Milan per Gorby. Chieste informazioni al Braga per il centrocampista franco-haitiano classe 2002. Il giovane mediano del club portoghese potrebbe essere un obiettivo in caso di cessione di Fofana. La richiesta per Gorby sarebbe di 20 milioni di euro e ci sarebbe l'interesse anche del Manchester United.

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Chi è Jean-Baptiste Gorby: caratteristiche e i dati stagionali di Sofascore

è un centrocampista centrale alto 1,83 metri che gioca perlopiù come mediano davanti alla difesa. Sfrutta la sua struttura fisica e la sua bravura tattica per cercare di recuperare il pallone in fase di non possesso, visto che è abile a bloccare le linee di passaggio avversarie e se la cava anche con i contrasti fisici. Inoltre ha un buon piede e sa impostare con passaggi semplici e veloci. Gorby è il classico mediano fisico e di rottura. Deve migliorare sui duelli aerei e sulla gestione dei cartellini, ma ha ancora margini di miglioramento.

In questa stagione, nel campionato portoghese ha collezionato queste statistiche estratte dal sito Sofascore:

28 partite giocate di cui 19 da titolare con 1721 minuti complessivi.

di cui 19 da titolare con 1721 minuti complessivi. 3.4 palloni recuperati per partita.

per partita. 54.0 tocchi di media con il 93% (43.3) di passaggi accurati .

con il . I possessi persi di media a partita sono appena 5.1.

Nel Milan di Ruben Amorim verrebbe schierato come mediano nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese, visto che ha le caratteristiche giuste per quel ruolo. Il nuovo allenatore rossonero, infatti, vuole mediani fisici, in grado di fare filtro davanti alla difesa, recuperare palla per poi darla ai giocatori più offensivi e tecnici della squadra, senza perdere tempo.

Calciomercato Milan: il piano cessioni per sbloccare i nuovi acquisti

In difesa dovrebbero lasciare il Milan Pervis Estupiñán, Tomori e Terracciano .

. A centrocampo, il Milan vuole fare cassa dalle cessioni di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek .

. Mentre in attacco sono due i profili in bilico: Rafael Leão e Santiago Giménez.

Come detto, prima si dovrebbe pensare alle cessioni in casa Milan:

Una volta risolte queste cessioni, il Milan potrà di nuovo pensare agli acquisti, visto che alla rosa di Amorim mancano ancora dei giocatori per poter competere al massimo in tutte e tre le competizioni.