Il calciomercato estivo 2026 del Milan si preannuncia come uno dei più complessi e rivoluzionari degli ultimi anni. Dopo aver formalizzato gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila per puntellare attacco e difesa, la dirigenza di Via Aldo Rossi si prepara a una massiccia campagna acquisti che prevede altri 4-5 innesti di spessore. Per autofinanziare l'assalto ai nuovi obiettivi di Rúben Amorim, il Diavolo dovrà però operare svariate cessioni, alcune delle quali si preannunciano molto pesanti ed eccellenti. Analizziamo la situazione reparto per reparto.

La rivoluzione in difesa: il nodo Tomori e i giovani in uscita

In Serie A : la Juventus di Luciano Spalletti, a caccia di un centrale di respiro internazionale.

: la Juventus di Luciano Spalletti, a caccia di un centrale di respiro internazionale. In Premier League: il Tottenham e la sorpresa Coventry City.

Smantellamento a centrocampo: Fofana e il caso scadenze 2027

Il reparto arretrato rossonero subirà una profonda metamorfosi. Se sul fronte dei giovani si valuta il prestito per il promettentee una cessione per, il vero scossone riguarda. Il difensore inglese andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2027: per evitare il rischio concreto di perderlo a parametro zero tra un anno, il Milan ha deciso di metterlo sul mercato fin da subito. Sulle tracce dell'ex Chelsea si sta muovendo un vero e proprio tris di pretendenti:La mediana è il settore dove si registrerà il maggior numero di partenze. Il, guidato in panchina dall'ex bandiera del Chelsea, Frank Lampard, oltre a Tomori ha messo concretamente nel mirino anche, la cui situazione contrattuale (scadenza 2027) è identica a quella del connazionale.

Le altre manovre a centrocampo vedono scenari ormai definiti:

Ismaël Bennacer: è ormai imminente la risoluzione consensuale del contratto; il regista algerino è pronto a volare in Qatar. Warren Bondo: destinato a fare esperienza altrove, su di lui ci sono i sondaggi di Udinese e Watford. Youssouf Fofana: rappresenta il vero tesoretto del reparto. Il centrocampista francese piace moltissimo al Beşiktaş di Vincenzo Italiano, e il Milan conta di incassare dalla sua cessione una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Calciatore Situazione contrattuale Destinazioni più probabili Fikayo Tomori Scadenza 2027 (In vendita) Juventus, Tottenham, Coventry City Ruben Loftus-Cheek Scadenza 2027 (In vendita) Coventry City Youssouf Fofana In uscita (Valutazione 20-25 M) Beşiktaş Ismaël Bennacer Risoluzione di contratto Campionato qatariota (Al-Shamal o Al-Gharafa)

Fasce e attacco: sirene inglesi per Estupiñán; Leão e Giménez con la valigia

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Le manovre rossonere non si fermano alla cerniera centrale. Sulle corsie esterne si registra un forte sondaggio dell'per. Giunto a Milano solo un anno fa dal Brighton, l'esterno ecuadoriano potrebbe già fare i bagagli e tornare in Premier League, a patto che il club di Birmingham presenti a Casa Milan un'offerta congrua e soddisfacente.Infine, il reparto offensivo., l'addio è ormai dietro l'angolo sia perche per. Per entrambi i pezzi da novanta dell'attacco, la dirigenza rossonera attende semplicemente lo scatto formale delle pretendenti con proposte economiche all'altezza, per poter dare l'ufficialità e sbloccare definitivamente il mercato in entrata.